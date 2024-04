CONFINDUSTRIA CATANIA, GIOVANNI LO FARO ELETTO PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERZIARIO INNOVATIVO

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 *CONFINDUSTRIA CATANIA, GIOVANNI LO FARO ELETTO PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Catania, 18 aprile 2024 – Giovanni Lo Faro, responsabile Area manager

Sicilia e Calabria di GI Group, è il nuovo presidente della sezione

Terziario Innovativo di Confindustria Catania. Lo ha eletto l’assemblea

della sezione che ha rinnovato anche i componenti del comitato direttivo.

Ad affiancare il neo presidente, in carica per il prossimo biennio, saranno

il vice presidente vicario Arturo Lentini (Tim/Telecom), il vice presidente

Franz Di Bella (Netith) insieme a Gabriele Piselli (Formaitalia) e

Alessandro La Rosa (Creation Dose/Doserz). La nuova rappresentante della

sezione nel comitato Piccola Industria è Loredana Urzì (Lucky School).

“Sono onorato di accettare questo nuovo incarico – ha dichiarato Lo Faro –

per il quale metterò a disposizione tutta la mia esperienza professionale.

L’ impegno del Direttivo sarà quello di promuovere l’innovazione,

sostenere le imprese del settore e favorire la crescita economica

attraverso la collaborazione e lo scambio di know-how e di idee. Lavoreremo

con determinazione, con e per tutti gli associati, per dare un contributo

di valore, affrontare le sfide del nostro tempo e creare opportunità di

sviluppo per tutti i membri della nostra comunità imprenditoriale.”

