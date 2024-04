[Comune Palermo] Parco Villa Turrisi. Dichiarazione consigliera comunale Amella e consigliera V Circoscrizione Di Gesù

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 «L’approvazione della delibera che riconferma i vincoli espropriativi a

favore delle aree destinate al futuro Parco Villa Turrisi, a oltre 17 anni

dall’approvazione della delibera del Consiglio della quinta Circoscrizione

che proponeva la “realizzazione di un giardino pubblico nell’area compresa

tra viale Leonardo Da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi e

Politi”, concretizza un altro importante passo del percorso che condurrà

alla definitiva realizzazione dell’opera. In primo luogo, doterà finalmente

la V Circoscrizione di un parco che, per estensione, sarà solo leggermente

del PNRR necessari per la sua realizzazione, con un’impronta di eco

sostenibilità e un restyling dell’intero quartiere “Passo di

Rigano-Uditore”. Come M5S, monitoreremo tutti i passaggi affinché le gare

per l’aggiudicazione dei lavori partano entro il 31 marzo 2026, pena la

perdita dell’intero finanziamento che abbiamo provveduto a reperire».

Lo dichiarano Concetta Amella, consigliera comunale M5S e Simona Di Gesù,

consigliera M5S della V Circoscrizione.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo