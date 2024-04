(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

18/4/2024

MODALITÀ RICHIESTA ACCREDITI PER L’ACCESSO ALLA

RISIERA DI SAN SABBA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI

GIOVEDÌ 25 APRILE – COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PER GLI

OPERATORI

Si chiede alle redazioni giornalistiche interessate di far prevenire alla

messaggio) i nominativi di giornalisti – fotografi e operatori che si intendono

accreditare per la cerimonia del 25 aprile alla Risiera di San Sabba.

Gentilmente si chiede di allegare un documento identificativo dei giornalisti fotografi e operatori indicando anche il ruolo ricoperto; i nominativi dovranno

pervenire entro le ore 13.00 di martedì 23 aprile e consentirà il regolare accesso

alla cerimonia in programma.