PNRR. FDI, DOVEROSO ANDARE INCONTRO A ISTANZE PROFESSIONISTI

“Per rispondere alle istanze delle professioni tecniche ordinistiche abbiamo ottenuto l’approvazione, in Aula alla Camera, dell’ordine del giorno al decreto Pnrr a mia prima firma e sottoscritto dai colleghi Mariangela Matera e Guerino Testa che impegna il governo a valutare l’opportunità di includere in sede di attuazione, anche i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali, che certificano di avere le competenze necessarie per le verifiche in argomento, tra quelli abilitati al rilascio delle certificazioni individuati all’art 38 (comma 11 lettere a e b)”. “Siamo convinti che sia giusto andare incontro alle legittime istanze dei professionisti tecnici che, in forza delle loro competenze, non possono essere tagliati fuori da incarichi di così ampia rilevanza per l’intero Paese”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi (primo firmatario dell’emendamento), Mariangela Matera e Guerino Testa, componenti della commissione Finanze alla Camera.

