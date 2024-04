(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 17 aprile 2024

Peste suina, Coldiretti: “Server cambio di passo su gestione fauna selvatica”

“Serve un cambio di passo sulla gestione della fauna selvatica. Non è ammissibile danneggiare le aziende abbattendo animali sani, perché a chilometri di distanza ci sono cinghiali malati. Bene ha fatto il ministro Lollobrigida a chiedere alla Commissione europea un approccio diverso, che tuteli le imprese e i consumatori. Dobbiamo attuare tutte le azioni possibili per contenere l’invasione di fauna selvatica che ruba reddito e futuro alle imprese agricole. E sulla Psa rischiamo poi di mettere in crisi l’export di un settore strategico per il made in Italy”. Così in una nota Coldiretti.