Ordinanza n. 53 del 17/04/2024

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in

particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del precitato

Codice della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 27/11/2023 del con la quale questa Amministrazione

ha affidato all’operatore economico GE.R.S.IM S.r.l. i servizi di manutenzione invernale dei piani viabili,

di pronto intervento, di supporto/supplenza al cantonierato ed al servizio di reperibilità, da svolgersi

lungo la rete stradale della Provincia di Biella. Lotto 5 – PIANURA;

VISTA la nota pervenuta in data 03/04/2024, ed acquisita agli atti con prot. n. 7572, presentata

dall’operatore economico GE.R.S.IM S.r.l., con la quale si richiede l’istituzione di limitazione del transito

con senso unico alternato o restringimento di carreggiata, secondo esigenza, sulla SP 230 di

Massazza al km 3+800 in Comune di Gaglianico, sulla SP 143 Vercellese al km 20+050 e sulla SP 320

Massazza – Salussola al km 4+220 in Comune di Salussola, per eseguire lavori di cui alla suddetta

determinazione;

PRESO ATTO CHE i tratti stradali interessati dai lavori risultano essere parte all’esterno e parte

all’interno della perimetrazione dei centri abitati dei comuni di appartenenza;

RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla

corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri

per l’installazione e la manutenzione;

Oggetto: Limitazione temporanea del transito con restringimento di carreggiata o istituzione di senso

unico alternato, secondo esigenza, sulla SP 230 di Massazza al km 3+800 in Comune di

Gaglianico, sulla SP 143 Vercellese al km 20+050 e sulla SP 320 Massazza – Salussola al

km 4+220 in Comune di Salussola

RICHIAMATO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

ORDINA

dal 17/04/2024 al 07/05/2024

(fascia oraria 8:00/18:00 – sabati e festivi esclusi)

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell’esecuzione della predetta ordinanza nel rispetto delle

seguenti norme:

1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale nell’area interessata e

necessaria cartellonistica di presegnalamento ai sensi dell’art 21 D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 –

43 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della

Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

2. l’installazione della segnaletica di preavviso e di pericolo in prossimità del cantiere;

3. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere;

4. sul cartello di cantiere obbligatorio, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

ed ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), dovrà essere citata

la presente ordinanza con numero e data di emissione ed il numero telefonico di

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;

che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa

Amministrazione e del comune interessato e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione

all’albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.

37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in

dicembre 1971 n. 1034.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l’effettiva posa dei cartelli.

1. la limitazione temporanea del transito con restringimento di carreggiata o mediante istituzione di

senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico mobile, sui seguenti tratti

stradali:

 SP 230 di Massazza al km 3+800 in Comune di Gaglianico

 SP 143 Vercellese al km 20+050 in Comune di Salussola

 SP 320 Massazza – Salussola al km 4+220 in Comune di Salussola

2. l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità del cantiere.

La ditta incaricata dell’esecuzione di detto provvedimento è deputata a dare tempestiva

comunicazione agli enti in indirizzo in merito ad ogni difformità sull’effettivo adempimento della

presente.

Graziano Patergnani

