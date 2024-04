Comunicato stampa – Elezioni Civitavecchia, Mari (FdI): “Accogliamo l’appello di Massimiliano Grasso”.

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

*Elezioni Civitavecchia, Mari (FdI): “Accogliamo l’appello di Massimiliano

Grasso”.*

CIVITAVECCHIA – «Accogliamo la richiesta dei vertici del Partito e

l’appello di Massimiliano Grasso.

Questo è il momento della responsabilità nei confronti della città, ed è il

momento di dare un futuro e una visione alla Civitavecchia che verrà.

Salvaguardiamo oggi lo spirito di unità del Nostro Partito, che resta un

elemento imprescindibile per costruire una proposta credibile.

Ora conta solo il nostro amore per Civitavecchia, e la gratitudine per le

migliaia di civitavecchiesi a cui ho e abbiamo promesso di dare il massimo

per la Regione e per la città, oltre ogni personalismo.

Scriviamo assieme il programma che vogliamo davvero realizzare per i nostri

concittadini.

È una sfida impegnativa per tutti, mettiamoci al lavoro!».

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio di Fratelli

d’Italia, Emanuela Mari.

