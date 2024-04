(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 CODICE APPALTI. CONFCOOPERATIVE, MORRONE (LEGA): INCONTRO INTERESSANTE, STIMOLANTE INTERVENTO MINISTRO SALVINI

Roma, 17 apr. – “Un’iniziativa interessante di cui ho apprezzato la chiarezza e la concretezza degli obiettivi che prendono avvio da una piattaforma che mette insieme lavoro, regole certe e trasparenti, investimenti, futuro delle imprese”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone che ha ringraziato il presidente di Confcooperative nazionale Maurizio Gardini e il presidente di Confcooperative Lavoro e servizi Massimo Stronati per l’invio all’interessante incontro intitolato ‘I contratti pubblici come leva di sviluppo economico e sociale’ organizzata da Confcooperative Lavoro e Servizi che si è svolta questa mattina a Roma.

“Stimolante e applaudito l’intervento del ministro Matteo Salvini che ha citato, fra i tanti temi, il nuovo Codice degli appalti. Strumento molto apprezzato da Confcooperative che ha proposto alcuni correttivi. D’accordo anche Salvini che ha ricordato come il Codice sia vigente dal primo luglio 2023 e come sia in previsione, dopo i primi nove mesi di rodaggio con risultati concreti molto positivi, un check-up aperto alle riflessioni e ai suggerimenti di chi materialmente lavora sul campo”.