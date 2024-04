Campionati Mondiali Giovani Riyadh 2024 – La squadra di spada maschile Giovani è Campione del Mondo. Argento per le spadiste

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI DI RIYADH 2024– L’ITALIA È SUL TETTO DEL

MONDO DELLA SPADA MASCHILE A SQUADRE! ARGENTO DA APPLAUSI PER LE

SPADISTE AZZURRINE

RIYADH – Suona per la seconda volta l’Inno di Mameli ai Campionati del

Mondo Cadetti e Giovani di Riyadh 2024: l’Italia della spada maschile

trionfa nella prova a squadre Under 20, in una giornata meravigliosa per

la delegazione azzurra e per il settore guidato dal CT Dario Chiadò, che

festeggia anche la splendida medaglia d’argento della formazione

femminile. Gli spadisti Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio

Mastromarino e Jacopo Rizzi sono campioni del mondo al tramonto di una

gara perfetta, chiusa con il successo sulla Francia per riportare in

Italia un oro che nella specialità mancava da sette anni a livello

giovanile (ultimo successo a Plovdiv 2017). Emozioni e spettacolo anche

con le spadiste Anita Corradino, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso e

Vittoria Siletti, superate solo nell’atto conclusivo dagli Stati Uniti

dopo una prestazione sontuosa, da applausi. L’Italia vola così a quota 9

medaglia, quando mancano ancora tre giorni (dedicati alla sciabola) alla

fine del Mondiale giovanile in Arabia Saudita. Già superati i risultati

raggiunti nelle ultime due edizioni di Dubai 2022 (arrivarono 8 podi) e

Plovdiv 2023 (furono 7).

Il percorso del quartetto azzurrino è iniziato con un insidioso match

dei 32 contro il Canada, concluso sul punteggio di 44-40 e che ha dato

ulteriore consapevolezza al team campione d’Europa in carica, e

quest’anno protagonista di un percorso esaltante in Coppa del Mondo.

Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi

hanno poi superato negli ottavi, in un assalto condotto fin dalle prime

battute, Cina Taipei per 45-32. Nei quarti di finale la squadra del CT

Dario Chiadò, affiancato in panchina dal maestro Francesco Leonardi, ha

superato la Corea conquistando vantaggio di frazione in frazione e

chiudendo l’assalto sul 45-35. Gli azzurrini hanno poi avuto la

possibilità di tirare la semifinale contro la Svizzera vincendo, anche

in questo caso dopo essersi portati avanti nel punteggio fin dalle prime

stoccate, con il punteggio di 45-32 e volando così all’ultimo atto. In

finale, nella sfida con la Francia gli azzurri hanno mostrato tutto il

loro valore prendendo il match in mano dalla terza frazione e

conquistando la medaglia d’oro grazie al 41-37 finale contro i

transalpini.

La giornata magica per le azzurrine è invece iniziata con una larga

vittoria sul Brasile per 45-26. Negli ottavi di finale Anita Corradino,

Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso e Vittoria Siletti hanno poi

superato 45-28 l’Egitto. Dai quarti di finale le cose sono iniziate a

farsi un po’ più complicate per l’Italia, che ha avuto il merito di

tenere testa all’Ungheria piazzando l’allungo grazie soprattutto alle

ultime tre frazioni e chiudendo 45-36. Tra le “top 4”, il sogno è

proseguito. Il quartetto del CT Chiadò, seguito a fondo pedana dai

maestri dello staff Paolo Zanobini e Dago Tassinari, ha tenuto sempre in

piedi la semifinale contro il Canada nonostante il passivo nei primi sei

incontri. L’ingresso di Eleonora Orso nel terzultimo match con un 14-8 e

la superlativa rimonta in ultima frazione di Vittoria Siletti (con il

parziale di 22-12) hanno permesso all’Italia di conquistare la finale

dopo un pieno di emozioni grazie al 45-43. In finale le azzurre hanno

provato a contrastare gli Stati Uniti ma sono uscite sconfitte con il

punteggio di