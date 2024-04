(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

STELLANTIS. COMBA(FDI), CAMBIO NOME IMPORTANTE INVERSIONE DI ROTTA

“Condivido pienamente quanto affermato dal Ministro Urso nei giorni scorsi sulla produzione automobilistica Stellantis a margine dell’inaugurazione a Torino della Casa Made in Italy. Alfa Romeo non poteva recare il nome di una città italiana per una macchina prodotta in Polonia. Sarebbe stata ingannevole indicazione commerciale. Il cambiamento del nome del SUV è certamente una scelta di buon senso ed una bella notizia per l’ automotive nazionale. È un primo passo che può dare maggiore slancio al lavoro e all’ impresa italiana, oltreché alla produzione futura di auto nel nostro Paese. Il Governo sta lavorando al meglio per mettere in condizione Stellantis di produrre almeno un milione di veicoli nel nostro paese. Per sostenere il sistema dell’indotto è assolutamente necessario arrivare a 1,4 milioni di veicoli”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, coordinatore piemontese di Fdi.

