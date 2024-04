(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

**Sony presenta FE 16-25mm F2.8 G, lo zoom grandangolare G Lens™** **ad ampia apertura**

L’eccellente capacità espressiva dell’apertura F2.8 incontra un design

compatto e leggero che consente di realizzare foto e video ovunque con la

massima comodità

Sony ha annunciato oggi il lancio di un nuovo obiettivo α™ (Alpha™)

full-frame ad attacco E. FE 16-25mm F2.8 G è uno zoom grandangolare che

raggiunge la massima apertura F2.8 lungo l’intero range focale (16-25

mm), consentendo di ottenere immagini di qualità superiore e garantendo al

tempo stesso un’ottima portabilità, grazie al peso ridotto e a un design

compatto.

Il nuovo obiettivo offre elevate prestazioni in termini di risoluzione,

effetti bokeh e autofocus, che risulta preciso, veloce e silenzioso. Con un

peso di soli 409 g, è l’ideale da portare con sé per realizzare scatti

che valorizzino la visione prospettica, come solo un grandangolo è in

grado di fare. Presenta lo stesso diametro filtro, la stessa operatività e

all’incirca lo stesso peso e dimensioni dell’obiettivo FE 24-50mm F2.8

G lanciato a febbraio, ed è facile da utilizzare sia a mano libera che

montato su un gimbal. Con FE 16-25mm F2.8 G, fotografi e videomaker

potranno scatenare la propria creatività in molteplici ambiti, dalla

fotografia astronomica a quella paesaggistica o architettonica, dagli

scatti quotidiani ai ritratti, compresi i selfie.

**Principali caratteristiche di FE 16-25 mm F2.8 G**

– Dimensioni compatte, peso ridotto e un sofisticato design ottico e

meccanico.

– Diametro filtro di φ67 mm, diametro massimo di 74,8 mm, lunghezza di 91,4

mm e peso di circa 409 g.

– L’inserimento di tre elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) e

quattro lenti asferiche, compresa una lente asferica ED, riduce

efficacemente l’aberrazione cromatica e assicura un’elevata risoluzione

dell’immagine dal centro agli angoli.

– L’apertura circolare a 11 lamelle e l’ottimizzazione dell’aberrazione

sferica garantiscono l’incantevole effetto bokeh tipico degli obiettivi

della serie G di Sony.

– Riprese e scatti ravvicinati di qualità eccellente a una distanza minima

di 0,18 m e con ingrandimento massimo di 0,20x. [1].

– I due motori lineari assicurano una messa a fuoco silenziosa, precisa e

rapida, anche sui soggetti in movimento veloce. Inoltre, se montato sulla

mirrorless full-frame α9 III di Sony[2], l’obiettivo supporta lo scatto

continuo ad alta velocità con tracking AF/AE in grado di raggiungere circa

120 frame al secondo. Il tracking risulta fluido anche nelle riprese a

frame rate elevati in 4K a 120p o in FHD a 240p[3], che richiedono

un’elevata precisione di messa a fuoco.

– La funzione MF a risposta lineare ottimizza la messa a fuoco manuale,

contribuendo all’elevata qualità delle immagini.

– Riduzione dell’effetto “breathing”, per ottenere filmati impeccabili.

– Compatibile con il sistema di stabilizzazione dell’immagine in modalità

“Active Mode” delle fotocamere della serie α[4], sempre nel segno

della più alta qualità di immagine.

– Operatività ottimizzata, con pulsante per il mantenimento della messa a

fuoco, ghiera del diaframma con interruttore ON/OFF e interruttore per la

modalità di messa a fuoco.

– Progettato per resistere all’umidità e alla polvere[5], grazie a un

rivestimento protettivo al fluoro che impedisce allo sporco di aderire alla

superficie anteriore dell’ottica.

**Disponibilità**

Il nuovo obiettivo FE 16-25mm F2.8 G sarà disponibile a partire da fine

aprile presso i rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa.

È possibile consultare una serie di stories esclusive, video e nuovi

appassionanti contenuti realizzati con le fotocamere di ultima generazione

e con altri prodotti di Sony [qui](https://www.sony.it/alphauniverse/). L’hub fotografico europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta

dettagliatamente novità di prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato

degli eventi Sony in ciascun Paese.

Un video informativo sul nuovo obiettivo FE 16-25mm F2.8 G****è già disponibile [qui](https://youtu.be/JTvC5fth9xI).

Per maggiori informazioni sull’obiettivo FE 16-25mm F2.8 G, visitare il [sito](https://www.sony.it/electronics/obiettivi-innesto-e/sel1625g).

Per ulteriori informazioni, contattare:

Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132

Milano –

**Informazioni su Sony Corporation**

Sony Corporation è una controllata di Sony Group Corporation ed è

responsabile del business Entertainment, Technology & Services (ET&S) di

Sony Group. Con l’obiettivo di “continuare a offrire Kando e Anshin*

alle persone e alla società in tutto il mondo attraverso la ricerca

tecnologica e di nuove sfide”, Sony Corporation supporta Sony Group con

la tecnologia che darà ai creator la possibilità di creare nuovi

contenuti di intrattenimento nel futuro.

Per ulteriori informazioni relative a Sony, visitare il [sito](https://www.sony.it/).

* Le parole sono entrambe in lingua giapponese: *Kando* significa “emozione” e *Anshin* ha vari significati, tra cui “tranquillità”, “rassicurazione”,

“affidabilità” e “fiducia”.

[1] L’ingrandimento massimo è di 0,2x (AF)/0,23x (MF) con una distanza

minima di messa a fuoco di 0,18 m (AF) / 0,17 m (MF) all’estremità del

range focale di 16 mm e di 0,24 m (AF) / 0,22 m (MF) all’estremità di 25

[2] Condizioni di prova Sony. Il frame rate continuo massimo potrebbe

risultare inferiore in alcune condizioni di scatto. La velocità di scatto

continuo può variare a seconda dell’obiettivo utilizzato nelle modalità

di messa a fuoco AF-C. Per maggiori informazioni sulla compatibilità degli

obiettivi, visitare la pagina web dedicata dell’assistenza Sony.

[3]In base alla fotocamera utilizzata.

[4] Solo per modelli compatibili.

[5] La resistenza a polvere e umidità non è garantita al 100%.

[KN(1]Adattare questa parte in base alla regione.

