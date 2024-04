(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Scontri Sapienza; Ronzulli (FI): Altro che pacifisti, questi sono criminali

“Pseudo manifestazioni sulla pace, peraltro non autorizzate, che sfociano in scontri, violenza, assalto ad un commissariato di polizia, calci ad un dirigente, intolleranza e antisemitismo. Forzando i blocchi, ferendo le forze dell’ordine e cercando di imporre alle università di boicottare Israele, i collettivi degli studenti dimostrano di non avere alcun senso di democrazia e rispetto delle leggi. Altro che pacifisti, questi sono criminali. Voglio esprimere la mia totale solidarietà a tutte le forze di polizia, al dirigente e agli agenti feriti, augurando loro una pronta guarigione, e alla rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, e al senato accademico che non si sono fatti piegare dalla prepotenza e dalle intimidazioni di pochi ma rabbiosi studenti. Attendiamo con trepidazione la stessa solidarietà da parte della sinistra, anche se purtroppo ha già dimostrato di familiarizzare più con gli aggressori e con i violenti che con le forze di polizia”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice del Senato, Licia Ronzulli.