(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Camera dei Deputati

16 aprile 2024

Oggi a Monfalcone delegazione della Commissione d’inchiesta

sulle condizioni di lavoro

Gribaudo: fondamentale attività conoscitiva per contrastare infortuni

La Commissione d’inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia della Camera dei deputati si è recata oggi a Monfalcone, nell’ambito di un lungo giro nell’Italia della Nautica, per studiare e contrastare fenomeni di infortunio e sfruttamento.

La delegazione composta dalla presidente Chiara Gribaudo, da Marcello Colpo e da Aboubakar Soumahoro.

Dopo aver visitato lo stabilimento di Fincatieri, i parlamentari si sono recati presso la Prefettura di Gorizia dove si sono svolte le audizioni di rappresentanti della dirigenza Fincantieri, sindacati e ASL competenti. I temi principali affrontati negli incontri hanno riguardato, fra altri aspetti, la crescita della comunità straniera impiegata nel sito, gli infortuni sul lavoro degli ultimi mesi e lo sfruttamento della manodopera messo in luce dalle ultime indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Venezia.

La presidente Chiara Gribaudo ha sottolineato l’importanza di appuntamenti come questo, in precedenza la Commissione si era recata nei cantieri di Genova e La Spezia, per un’attività ispettiva e conoscitiva che offre strumenti fondamentali per il contrasto degli Infortuni e per conoscere le reali condizioni di lavoro nel nostro Paese e come dal confronto siano nati spunti su cui presto la commissione scriverà alle autorità competenti, per dare un contributo ulteriore a garantire lavoro di qualità e salvaguardia della sicurezza”.

Com02472