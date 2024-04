INVITO Inaugurazione nuova area sportiva Centro sportivo Liberazione 20 aprile ore 16.00

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Sport e Salute e ANCI

con il Comune di Cervia

Si pregiano di invitare la S.V.

all’apertura dell’Area Attrezzata

nel Parco del Centro Sportivo Liberazione

per celebrare lo sport all’aperto.

Comune di Cervia (RA)

Sabato, 20 aprile 2024

Centro sportivo Liberazione

Via Pinarella 66

Ore 16:00-17:00

Sport nei Parchi continua…

APERTURA AREA ATTREZZATA DEL COMUNE DI CERVIA (RA)

PARCO DEL “CENTRO SPORTIVO LIBERAZIONE”

Via Pinarella 66

Sabato, 20 aprile 2024

Ore 16:00-17:00

PROGRAMMA

16:00

Inizio attività

16:15

Saluti Istituzionali

Massimo Medri – Sindaco Comune di Cervia

Michela Brunelli – Assessora allo Sport comune di Cervia

Antonella Luminosi – Coordinatrice Regionale Sport e Salute Emilia Romagna

Marco Casetti – Presidente della Consulta dello sport di Cervia

Andrea “Pelo” di Giorgio – Triatleta protagonista di imprese sportive estreme

16:30

Attività dimostrativa QR CODE

16.45

Attività pratiche per la cittadinanza

17:00

Fine attività