Giubileo 2025, a Palazzo Chigi la tredicesima riunione della Cabina di Coordinamento

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la tredicesima riunione della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura di riunione, il Sottosegretario Mantovano ha invitato il Sindaco di Roma e Commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’attuazione del piano Caput mundi, ricordando l’importanza del rispetto dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Tra i punti all’ordine del giorno, le rimodulazioni del programma degli interventi e delle risorse per l’organizzazione dell’accoglienza. In particolare, è stato ultimato e registrato il Dpcm relativo alla spesa corrente riguardante l’accoglienza.

Alla luce del calendario degli eventi, con l’indicazione di quelli per i quali è prevista la presenza del Santo Padre, sono state selezionate definitivamente le aree idonee ad ospitarli, in base all’affluenza. Oltre al parco di Centocelle e all’area di Tor Vergata, è stato individuato anche lo spazio del Circo Massimo per lo svolgimento degli eventi collaterali a quelli principali, al netto di quelli che si svolgeranno in San Pietro.

All’incontro erano presenti anche il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè; il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli; il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano; il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, mons. Rino Fisichella; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio; il Presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, e il Vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone. Nota di Palazzo Chigi