(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Reggio Emilia

COMUNICATO STAMPA

16/04/2024

GDF REGGIO EMILIA: OPERAZIONE LEONIDA. ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI

NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA E REATI CONTRO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE.

Dall’alba di questa mattina, oltre 90 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia

nell’ambito delle attività a tutela della spesa pubblica e su delega della locale Procura della Repubblica, diretta

dal dott. Calogero Gaetano Paci, stanno dando esecuzione a cinque misure cautelari (1 arresto domiciliare e 4

interdittive) emesse dal GIP di Reggio Emilia nei confronti di altrettante persone – di cui tre pubblici ufficiali.

Contestualmente sono in corso 26 perquisizioni locali e notifiche di 14 Informazioni di garanzia e sul diritto alla

Difesa.

L’operazione di servizio è in corso nelle province di Reggio Emilia, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno,

Sassari, Roma e Siena, e muove da un contesto investigativo relativo a presunte irregolarità nell’affidamento

diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un’azienda reggiana, operante nel settore dello smaltimento

dei rifiuti.

I dettagli dell’operazione verranno forniti nell’ambito di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, anche alla presenza del Procuratore Capo

della Repubblica Dott. Calogero Gaetano Paci e del Sost. Proc. Dott.ssa Valentina Salvi, titolare dell’indagine.