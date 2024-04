(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 DDL VALUTAZIONE, IANNONE (FDI): RIPRISTINARE LA CULTURA DEL RISPETTO

“Questo provvedimento è convincente sia in termini di merito che di opportunità. Ripristinare la cultura del rispetto è qualcosa di assolutamente non criticabile, nessuno vuole avallare la narrazione secondo la quale la comunità studentesca è composta da vandali ma allo stesso tempo è importante riaffermare il ruolo dello Stato e l’autorevolezza, perché è lo Stato a dover far da guida e la libertà si costruisce attraverso il dovere”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

