Cs – Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), inadempiente Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

*Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), inadempiente Riserva Naturale Monti Navegna

e Cervia*

*Prosegue il ciclo di audizioni sui bilanci di Parchi ed Enti regionali.

Decurtato del 50% il compenso per chi non è in regola con documentazione

dall’annualità 2023*

“Si è svolta oggi l’audizione del Commissario straordinario della Riserva

Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, in provincia di Rieti, Matteo

Monaco, nominato lo scorso 25 settembre, che sarà audito di nuovo tra circa

un mese, visto che nella seduta odierna non ha presentato, tra la

documentazione richiesta, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022,

l’assestamento di bilancio per l’esercizio 2023 e pluriennale 2024-2025 e

il bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2025-2026, affinché il

Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co.) potesse esaminarla

ed esprimere un parere nel merito”. Lo dichiara Eleonora Mattia, presidente

del Co.Re.Co.Co. del Consiglio regionale del Lazio.

“Prosegue così il ciclo di audizioni per verificare lo stato di salute dei

bilanci dei Parchi e degli Enti regionali, avviato nei mesi scorsi dal

Comitato Regionale di Controllo Contabile quale organo di garanzia sulla

spesa pubblica della Regione. Uno strumento utile in tal senso sarà la

norma in base alla quale sarà decurtato del 50% il compenso degli organi di

amministrazione che non saranno in regola con i termini di trasmissione del

bilancio e del rendiconto dell’esercizio finanziario dall’annualità 2023”,

conclude Mattia.

Roma, 16 aprile 2024