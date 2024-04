COMUNICATO STAMPA: NICOLA CONVERTINO FARA’ PARTE DEL COLLETTIVO DEI MAESTRI D’ARTE ALL’UNIVERSITA’ DI HANNAN IN CINA.

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA: *

Siglato l’accordo tra l’Artista *Nicola Convertino* e *l’Università di

Hannan* in *Cina*; Convertino dovrà tenere una serie di lezioni agli *allievi

del corso Superiore di Arte* nella prestigiosa Università all’inizio

dell’anno accademico 2024/2025.

*L’Arte di Nicola Convertino* non ha confini come non lo ha la sua

creatività e le sue iniziative in giro per il mondo. Questa volta l’estro

creativo verrà messo a disposizione degli studenti dell’Università di

Hannan in Cina.

Il Convertino ha siglato l’accordo per 3 anni per creare un *laboratorio

d’Arte all’interno del programma scolastico della prestigiosa Università.*

Nel corso Nicola Convertino preparerà gli studenti ad entrare nel mondo

dell’Arte in questo contesto storico, preparandoli a dipingere, a scolpire,

a creare le scenografie per spettacoli e show e come interagire con il

digitale, *il tutto per forgiare gli “Artisti” della “New Generation”.*

Un compito arduo ma che fa parte delle sfide del *Convertino*, sempre

pronto ad innovare e a creare nuove simbiosi in Arte, sempre seguendo la

base classica dell’insegnamento accademico; *dall’Art Pompier al

Neoclassicismo fino a sconfinare nel fumetto, una sorta di “Line Out”

continuo tra il classico e il moderno.*

Convertino porterà l’Arte italiana in Cina e insieme agli studenti

dell’Università *troverà il giusto connubio tra la cultura mediterranea e

quella cinese*, esperienza interessante e innovativa per preparare le nuove

leve a un dialogo globale *dove l’Arte può unire le culture e creare ei

nuovi scenari artistici.*