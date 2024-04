[Comune Palermo] Sport. Avviso pubblico per la realizzazione di manifestazioni sportive anno 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 ALL.1

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ANNO 2024

Spett.le

Comune di Palermo

Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili

Ufficio Sport, Turismo e Gestione Impianti Sportivi

Via Scannaserpe, 1

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________

Legale

rappresentante

dell’A.S.D./S.S.D._________________________________________________________________________

costituita il _________________ con sede legale in _____________________________ via/piazza

__________________________________________________________

__________

C.F._______________________________________ P.IVA ________________________________________

e-mail (PEO) ___________________________________ (PEC) ____________________________________

___________________________________

cell._________________________________

Tel._________________________

Affiliata a ________________________________________ per l’anno ______________________________

Iscritta al Registro Dipartimento Sport e Salute per l’anno_________________________________________

intende organizzare la manifestazione sportiva denominata_________________________________________

di rilevanza (specificare se nazionale, internazionale)____________________________ giunta alla n.______

Edizione, in programma in data _________________________ da realizzarsi presso il Comune di Palermo

(specificare il luogo)____________________________________ e per la quale:

CHIEDE

o la coorganizzazione a mezzo dei seguenti servizi___________________________________________

____________________________________________________________________________________

o sostegno della manifestazione per €_______________________________________________

ALLEGA

Documentazione per la richiesta di coorganizzazione:

1. Copia dell’atto costitutivo, regolarmente registrato, con allegato statuto, o documento equipollente, dal quale si

evince l’assenza di finalità di lucro (nel caso in cui copia di detti documenti siano già in possesso

dell’Amministrazione è sufficiente allegare una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex ART. 47 D.P.R.

n. 445 del 28 dicembre 2000 del legale rappresentante attestante la persistente validità). Eventuali variazioni

apportate all’atto costitutivo o allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni;

2. Progetto/Relazione tecnica dettagliata sull’attività da svolgere, vistata e corredata dal parere della Federazione o

Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. (in caso di società sportive) e da Associazioni nazionali

(in caso di associazioni, organismi ecc; ) e sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni: data

e luogo di effettuazione (impianto o altro); numero di partecipanti e cittadini coinvolti all’iniziativa sportiva;

modalità di accesso alla manifestazione; rilevanza internazionale e/o nazionale dell’evento, numero di edizioni;

3. Relazione dettagliata sull’attività svolta e sulle edizioni precedenti, di cui almeno tre consecutive negli ultimi sei

anni, vistata e corredata dal parere della Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

competente e sottoscritta dal legale rappresentante;

4. Copia dell’iscrizione, in corso di validità, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento Sport e Salute;

5. Copia dell’inserimento della manifestazione nel calendario della Federazione nazionale sportiva di riferimento

e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza;

6. Piano promo-pubblicitario e ritorno d’immagine per la Città di Palermo e di diffusione della pratica sportiva e

della cultura dello sport;

7. Piano promozione turistica afferente alla manifestazione e contenente le positive ricadute d’immagine, turistiche

ed economiche per la Città di Palermo.

Documentazione per la richiesta di sostegno della manifestazione sportiva:

1. Copia dell’atto costitutivo, regolarmente registrato, con allegato statuto, o documento equipollente, dal quale si

evince l’assenza di finalità di lucro (nel caso in cui copia di detti documenti siano già in possesso

dell’Amministrazione è sufficiente allegare una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex ART. 47

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 del legale rappresentante attestante la persistente validità). Eventuali

variazioni apportate all’atto costitutivo o allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni;

2. Progetto/Relazione tecnica dettagliata sull’attività da svolgere, vistata e corredata dal parere della Federazione o

Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. (in caso di società sportive) e da Associazioni nazionali

(in caso di associazioni, organismi ecc;) e sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni: luogo

e data di effettuazione in periodo di bassa stagione turistica; numero di partecipanti e cittadini coinvolti

all’iniziativa sportiva; modalità di accesso alla manifestazione; rilevanza internazionale e/o nazionale

dell’evento, numero di edizioni;

3. Relazione dettagliata sull’attività svolta e sulle edizioni precedenti, di cui almeno tre consecutive negli ultimi sei

anni, vistata e corredata dal parere della Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

competente e sottoscritta dal legale rappresentante;

4. Copia dell'iscrizione, in corso di validità, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
Dipartimento Sport e Salute;

Dipartimento Sport e Salute;

5. Copia dell'inserimento della manifestazione nel calendario della Federazione nazionale sportiva di riferimento
e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza;

e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza;

6. Piano promo-pubblicitario e ritorno d'immagine per la Città di Palermo e di diffusione della pratica sportiva e
della cultura dello sport;

della cultura dello sport;

7. Piano promozione turistica afferente alla manifestazione e contenente le positive ricadute d'immagine, turistiche
ed economiche per la Città di Palermo;

ed economiche per la Città di Palermo;

8. Bilancio preventivo, per l’iniziativa sportiva, delle entrate e delle uscite con allegata copia debitamente firmata

del verbale di assemblea di approvazione, da parte degli organi statutari competenti;

9. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) attestante

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 del D. Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.e ii.

10. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) casi di non

assoggettabilità iscrizione INPS e INAIL.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque, la facoltà di supportare manifestazioni sportive che, anche se

effettuate in altri periodi dell’anno, rivestano particolare prestigio e siano già state patrocinate e/o coorganizzate

dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici e/o privati di rilevante interesse.

La documentazione di cui sopra, congiuntamente al presente modulo-richiesta e al documento di

riconoscimento, con allegata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’originalità della stessa,

dovrà essere trasmessa in UNICO FILE e pervenire entro la data di scadenza riportata sull’Avviso

pubblico.

Palermo lì ____________________

Firma del Legale Rappresentante

_________________________

