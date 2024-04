Bruxelles, Meloni: ciò che sta accadendo lascia increduli e sgomenti, odiosa compressione della libertà di espressione

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

“Ciò che sta accadendo a Bruxelles lascia increduli e sgomenti. Il sindaco di uno dei Municipi della Capitale belga ha vietato un convegno, in cui è prevista la partecipazione di Capi di Governo, parlamentari nazionali ed europei. A seguito dell’ordinanza, la polizia ha fisicamente impedito l’accesso alla conferenza agli ospiti e ai relatori. Ho immediatamente chiesto al Primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, di seguire quanto stava accadendo e lo ringrazio della sua tempestiva e netta presa di posizione contro l’odiosa compressione della libertà di espressione in corso a Bruxelles. A tutte le vittime di questo ingiustificabile sopruso, particolarmente ai deputati dell’ECR presenti, va la mia totale solidarietà”. Dichiarazione del Presidente dei Conservatori e riformisti europei (ECR Party), Giorgia Meloni

INGLESE ▶️ “What is happening in Brussels leaves us in disbelief and dismay. The mayor of one of the Belgian capital’s municipalities has banned a conference, which is scheduled to be attended by heads of government, national and European parliamentarians. Following the order, police physically prevented guests and speakers from entering the conference. I immediately asked Prime Minister Alexander De Croo of Belgium to follow up on what was happening, and I thank him for his timely and clear stance against the hateful oppression of freedom of expression taking place in Brussels. To all the victims of this unjustifiable abuse, particularly the ECR Members present, goes my total solidarity”.