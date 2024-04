(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Autonomia: Rubano, bene Tajani, provvedimento sarà approfondito in Parlamento

“Sull’autonomia differenziata condivido in pieno la posizione del segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, che sa quel che dice. Il provvedimento sarà approfondito in Parlamento, senza alcuna ingerenza da parte dei territori, e il nostro partito vigilerà affinché siano garantiti da Nord a Sud gli stessi diritti, le stesse opportunità, le medesime risorse. Se ci vorrà qualche settimana in più del previsto per l’approvazione, non ci sarà nulla di male: del resto, come dice un famoso proverbio, la gatta frettolosa fa i gattini ciechi”. Così Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.

