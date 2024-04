(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 ABORTO, SPORTIELLO (M5S): “DA FDI MANIPOLAZIONI A DISCAPITO DIRITTI DONNE”

Roma, 16 apr. – “La deputata di Fratelli d’Italia Morgante ci attacca a proposito della nostra difesa del diritto all’interruzione di gravidanza, sostenendo che la legge 194 prevede già quanto inserito dalla maggioranza nel decreto PNRR e accusandoci di non conoscere la legge stessa. In realtà, è proprio Morgante che non sa di cosa parla, o che forse cerca di fare la furba. La 194, infatti, fa espressamente riferimento all’intervento di associazioni dopo la nascita, mentre il testo del governo non specifica il momento in cui le stesse possono essere coinvolte e apre quindi di fatto alla loro presenza in consultorio nel momento in cui la donna prende la decisione di interrompere la propria gravidanza. Si tratta di una chiara violenza e di un sopruso nei confronti dei diritti, dell’autodeterminazione e della libertà di scelta delle donne. Del resto, se invece Morgante avesse ragione e il nuovo testo fosse una mera riproduzione di quanto già previsto, non si capisce per quale motivo avrebbero avuto la necessità di approvare un nuovo emendamento sull’argomento. Rispediamo quindi al mittente le accuse di Morgante, suggeriamo a lei di leggere meglio le norme dello Stato e di evitare manipolazioni inaccettabili perché compiute a discapito dei diritti e dell’autodeterminazione delle donne”. Lo scrive in una nota Gilda Sportiello, Deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle