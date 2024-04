(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Aborto, Messina (Fdi): “Governo no contro legge 194 ma a favore della vita”

“Vorremmo ricordare che l’impostazione del governo Meloni è molto chiara:

noi non siamo contro qualcosa ma siamo contro quell’atteggiamento che le

sinistre hanno fatto in questo Paese che, tanto si vantano di rispettare le

donne, ma che non hanno mai dato loro la possibilità di scegliere.

Scegliere tra la morte e la vita. Noi stiamo dando alle donne una

opportunità, soprattutto a tutte quelle donne che non hanno sostegno

economico e che non hanno mai avuto al loro fianco una famiglia che abbia

dato loro conforto. Lo Stato è dalla loro parte. Capisco che alla sinistra,

nelle loro sinistre politiche della morte, dia fastidio questo

atteggiamento. Il governo Meloni continuerà questo percorso, non contro la

legge 194 ma a favore della vita”. Lo ha detto in dichiarazione di voto sul

Dl Pnrr, il vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera,

Manlio Messina.