ABORTO, APPENDINO (M5S): “MELONI CHE PROBLEMI HA CON LE DONNE?”

Roma, 16 apr. – “Invece di occuparsi di come spendere i 209mld, FDI inserisce nel decreto PNRR un emendamento sull’aborto. Secondo voi per creare nuovi consultori? Per migiorare i servizi per le donne? No, per permettere alle associazioni pro vita di entrare nei consultori. Vogliono ridurre le possibilità per le donne di autodeterminarsi. Dopo 18 mesi con la prima donna Presidente del Consiglio mi chiedo: ma Giorgia Meloni che problemi ha con le donne? Dice no al salario minimo che aiuterebbe soprattutto le donne che in media guadagnano il 30% in meno degli uomini, incentiva la precarizzazione che copisce soprattutto le donne, alza l’iva sui beni per le donne e per l’infanzia, cancella Opzione Donna e ora di nuovo prova a toccare il diritto ad abortire. Sono tutte politiche contro le donne. Nel nostro Paese il problema non è il diritto a non abortire ma il diritto ad abortire, che è impossibile per molte donne che non hanno medici o strutture nella propria regione. Si sbrighino ad applicare fino in fondo la 194″. Così la Vicepresidente M5S Chiara Appendino durante una diretta TikTok.

