Close Menu
Trending
lunedì 15 Aprile 2024
Abbonati
Abbonati
Arte e cultura

SENTIAMOCI A PARMA 2024 – connecting ears!

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”
DIPARTIMENTO DISCIPLINE TEORICHE STORICHE E MUSICOLOGICHE
connecting ears!
Ear training Workshop and Forum
9th EDITION 17-18-19-20 April 2024
Conservatorio di Musica “A. Boito” Parma – Auditorium del Carmine
Erik Albjerg
Sofia Martinez Villar
ROYAL CONSERVATORIE
DEN HAAG (NL)
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA
BARCELONA (ES)
Per Bundgård
Maria Medby Tollefsen
THE ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC
COPENHAGEN (DK)
ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
TROMSØ (NO)
Kaja Daugaard Christensen
THE ROYAL ACADEMY OF MUSIC – AARHUS (DK)
Eduardo Díaz Lobatón
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
MADRID (ES)
Klara Rylander
UNIVERISTY OF THE ARTS – STOCKHOLM (SE)
Synnøve Sætre Hveem
NORWEGIAN ACADEMY OF MUSIC
OSLO (NO)
Erik Højsgaard
Gro Shetelig
THE ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC
COPENHAGEN (DK)
Professor emeritus NORWEGIAN ACADEMY
OF MUSIC – OSLO (NO)
Inkeri Jaakkola
Mari Skogli
THE UNIVERSITY OF THE ARTS
SIBELIUS ACADEMY – HELSINKI (FI)
INSTITUTT FOR MUSIKK – Kristiania
OSLO (NO)

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl