SENTIAMOCI A PARMA 2024 – connecting ears!

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO”
DIPARTIMENTO DISCIPLINE TEORICHE STORICHE E MUSICOLOGICHE
connecting ears!
Ear training Workshop and Forum
9th EDITION 17-18-19-20 April 2024
Conservatorio di Musica “A. Boito” Parma – Auditorium del Carmine
Erik Albjerg
Sofia Martinez Villar
ROYAL CONSERVATORIE
DEN HAAG (NL)
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA
BARCELONA (ES)
Per Bundgård
Maria Medby Tollefsen
THE ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC
COPENHAGEN (DK)
ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY
TROMSØ (NO)
Kaja Daugaard Christensen
THE ROYAL ACADEMY OF MUSIC – AARHUS (DK)
Eduardo Díaz Lobatón
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
MADRID (ES)
Klara Rylander
UNIVERISTY OF THE ARTS – STOCKHOLM (SE)
Synnøve Sætre Hveem
NORWEGIAN ACADEMY OF MUSIC
OSLO (NO)
Erik Højsgaard
Gro Shetelig
THE ROYAL DANISH ACADEMY OF MUSIC
COPENHAGEN (DK)
Professor emeritus NORWEGIAN ACADEMY
OF MUSIC – OSLO (NO)
Inkeri Jaakkola
Mari Skogli
THE UNIVERSITY OF THE ARTS
SIBELIUS ACADEMY – HELSINKI (FI)
INSTITUTT FOR MUSIKK – Kristiania
OSLO (NO)
(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA