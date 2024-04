(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

lun 15 aprile 2024 M.O., RICCIARDI (M5S): SIAMO GIA' ALL'ESCALATION

ROMA 15 APR – “Tajani e Crosetto temono una reazione di Israele e ci dicono che in questo momento non conviene urtare la sensibilità del governo di Tel Aviv muovendogli delle critiche. Invece, proprio perché siamo amici di Israele, noi non possiamo non condannare con forza quello che sta facendo il suo governo. L’uccisione di oltre 30 mila civili a Gaza, l’attacco deliberato contro l’Iran sferrato il 1° aprile non sono azioni di deterrenza, ma di un’escalation di cui non si vede una fine. Nessuno dei contemporanei delle passate guerre mondiali pensava che potessero scoppiare, quindi facciamo molta attenzione”.

Lo ha dichiarato il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l’informativa dei ministri di Esteri e Difesa sulla situazione in Medio Oriente, criticando la sottolineatura di Crosetto sul costo di un miliardo di euro in poche ore per la difesa israeliana sabato notte “che va nella direzione di spingere per l’aumento delle spese militari”.

