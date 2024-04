15/4/2024 PRESENTATA QUESTA MATTINA LA MOSTRA FOTOGRAFICA “MOGADISCIO” E IL CONVEGNO “SOMALIA – DALLA RICERCA DEL PASSATO ALLA PROSPETTIVA DI FUTURO”

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

15/4/2024

PRESENTATA

QUESTA

MATTINA

MOSTRA

FOTOGRAFICA

“MOGADISCIO” E IL CONVEGNO “SOMALIA – DALLA RICERCA DEL

PASSATO ALLA PROSPETTIVA DI FUTURO”

Questa mattina (15 aprile) al Museo d’Arte Orientale, alla presenza

dell’Amministrazione comunale e regionale e del Presidente della comunità somala di

Trieste. Ahmed Faghi Elmi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della

mostra fotografica “ Mogadiscio – e la sua evoluzione storico urbanistica: pagine di

storia della città” e del convegno “Somalia – Dalla ricerca del passato alla prospettiva

di futuro”.

Il Comune di Trieste ha portato un saluto sottolineando il rapporto di

collaborazione esistente tra Italia e Somalia, un rapporto di reciproco rispetto nato

nella

seconda

metà

dell’Ottocento

consolidato

durante

periodo

dell’Amministrazione fiduciaria dell’Italia in Somalia. La mostra fotografica “

Mogadiscio – e la sua evoluzione storico urbanistica: pagine di storia della città” è

incentrata sul patrimonio architettonico che testimonia l’evoluzione architettonica e

urbanistica di una città che si staglia come un esempio dell’incontro tra cultura,

tradizioni e architetture.

Il Presidente della comunità somala di Trieste. Ahmed Faghi Elmi ha ringraziato

il Comune di Trieste, la Regione FVG, le curatrici della mostra Maria Spina e

Gabriella Restaino che hanno reso possibile la realizzazione della mostra.

La mostra e il convegno sono realizzati dall’Associazione culturale italo-somala

Sagal, “aurora” in somalo, con l’obiettivo di sostenere la volontà politica e sociale del

paese somalo.

L’Associazione Sagal nasce nel 1998 per dare voce ai 200 somali residenti in

Friuli-Venezia Giulia per ottimizzare l’integrazione operando prevalentemente nel

settori culturale e nella cooperazione internazionale e attraverso la propria attività

l’Associazione vuole essere un ponte tra la Somalia e le istituzioni locali del Friuli

Venezia Giulia, e in tale veste ha organizzato la mostra e il seminario di studio e

approfondimento.

La mostra fotografica «Mogadiscio e la sua evoluzione storico-urbanistica:

pagine di storia della città»/“Muqdisho iyo taariikhda dhismaheeda: bogag

taariikhmagaalo” illustra il patrimonio architettonico e urbanistico della capitale

somala (a cura di Maria Spina e Gabriella Restaino) – costituita da 47 pannelli (con

testi e didascalie in lingua italiana e somala) – ed è stata possibile grazie a una

collaborazione internazionale di studiosi e al collegamento tra l’Università nazionale

somala, l’Accademia delle Scienze della Cultura e delle Arti di Mogadiscio,

l’Università “Roma Tre”, il Politecnico di Torino, l’Università di Bologna, la

“Sapienza” Università di Roma, l’Università di Camerino e il Politecnico di Milano.

Inaugurata una prima volta il 10 dicembre 2018, nella sede del Municipio di

Mogadiscio, alla presenza dell’allora Vice Ministra degli Affari Esteri Emanuela Del

Re, «Mogadiscio e la sua evoluzione storico-urbanistica: pagine di storia della

città» è stata accolta l’anno successivo fra le mura dell’ex Convento del Colle

dell’Annunziata di Ascoli Piceno, a beneficio della Scuola di Architettura e Design

dell’Università di Camerino.

Nonostante gran parte dei suoi monumenti siano andati distrutti a causa della

lunga guerra civile e molte opere siano state trafugate, Mogadiscio, la perla

dell’Oceano, conserva ancora importanti memorie del suo millenario passato che

meritano di essere salvaguardate e tramandate. E in tal senso la mostra – guidata dal

Comitato scientifico cui fanno capo: Susanna Bortolotto, Gentucca Canella, Lucio

Carbonara, Bernardino Chiaia, Spiridione Alessandro Curuni, Daniela Esposito,

Mohamed Ahmed Faghi, Pier Giorgio Massaretti, Mario Micheli, Nuredin Hagi

Scikei, Annarita Puglielli, Renzo Riboldazzi, Elio Trusiani, Alessandro Volterra – si

prefigge lo scopo di:

– avviare processi di sensibilizzazione delle Autorità somale, della cittadinanza e

degli studiosi italiani nei confronti delle varie tematiche connesse con la tutela e

valorizzazione del patrimonio culturale della capitale e delle altre città della costa

somala;

– scongiurare il pericolo della distruzione indiscriminata degli edifici storici,

ancora esistenti nel centro storico di Mogadiscio, cercando anche di arginare la

speculazione edilizia messa in atto dalle grandi imprese internazionali;

– creare un archivio digitale del patrimonio architettonico e urbanistico della

Somalia con le riproduzioni digitali dei documenti fotografici, cartografici e video

custoditi nei vari archivi d’Italia.

Così, attraverso quattro itinerari virtuali – basati sulle guide del Touring Club

del secolo scorso (1929 e 1938) – i 47 pannelli esposti permettono di ripercorrere le

strade principali di Mogadiscio, osservando le trasformazioni che ne hanno mutato