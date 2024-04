(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Scuola, Messina (FdI): “Proroga 6 mila contratti Ata è ottima notizia, bene

lavoro governo”

“Grazie all’impegno del governo Meloni sulla scuola, attraverso il lavoro

del ministro Valditara, saranno stanziati 14 milioni di euro per la proroga

di 6mila contratti Ata. I collaboratori scolastici, che ringrazio per le

istanze, meritano tutto il nostro supporto per il ruolo importante che

stanno svolgendo nel sistema educativo, soprattutto in una fase

caratterizzata dalla realizzazione delle misure finanziate dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle iniziative di ‘Agenda Sud’. È un

primo passo verso l’ulteriore impegno che porterà alla stabilizzazione di

50mila unità. La proroga sarà disposta con un intervento legislativo nel

primo provvedimento disponibile che garantirà continuità alle attività che

il personale sta svolgendo”. Lo dichiara il vice capogruppo vicario di

Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.