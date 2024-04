(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 SCUOLA. AMORESE (FDI): PROROGA CONTRATTI ATA E’ ENNESIMA PROMESSA MANTENUTA DA GOVERNO

“Ancora un altro impegno del governo Meloni e del ministro Valditara mantenuto sulla scuola. I 6000 contratti Ata legati al Pnrr e all’Agenda Sud sono stati rinnovati con una spesa suppletiva di 14 milioni di euro. L’ennesima buona notizia per il comparto scuola e istruzione che dà sicurezza e tranquillità a 6000 famiglie e che permette di dare continuità affinché anche i ruoli amministrativi di ogni scuola possano funzionare al meglio. Ogni promessa è debito. In politica non è sempre tutto così scontato ma con il governo di centrodestra le promesse sono impegni che devono essere rispettati, anche grazie alle sollecitazioni e agli emendamenti di Fratelli d’Italia. Questo provvedimento ne è un’ulteriore prova”. Lo ha detto Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e Istruzione alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati