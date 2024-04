(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Forza Italia, Bergamini: “Giovanni Paolo Bernini combattente per la libertà”

“Un malore si è portato via Giovanni Paolo Bernini, valoroso esponente di

Forza Italia, in procinto di candidarsi sindaco di Berceto. Vittima di

malagiustizia, che ha denunciato con coraggio. Un combattente per la

libertà. Onore a lui e all’entusiasmo che ha messo sempre nella vita”.

Lo scrive su X Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

—-

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni

riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati

sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati

con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore

da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto

quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa

comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle

disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO

2016/679.