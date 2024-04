(ARC) Progetti: ‘Fabbricando’ premia creativit giovani e d linfa a imprese

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 Buttrio, 13 apr – Il rapporto che si instaura tra scuole e

imprese ? un legame virtuoso: rappresenta un elemento chiave per

la preparazione degli studenti al mondo professionale ed ? una

spinta importante anche per le stesse aziende che, da questo

confronto, traggono nuova linfa e freschezza per le proprie

progettualit?.

? il concetto espresso dall’assessore alle Finanze del Friuli

Venezia Giulia che questa mattina ? intervenuta a Buttrio, negli

spazi della Danieli, in occasione della cerimonia di premiazione

della 12^ edizione di ‘Fabbricando’, il concorso promosso

dall’importante realt? produttiva di Buttrio.

Nella circostanza sono stati presentati 35 progetti realizzati da

19 istituti educativi, con la partecipazione di 423 studenti e di

22 docenti. L’iniziativa, che ha coinvolto scuole di 7 regioni

italiane e un istituto paritario del Cairo, ? stata suddivisa in

quattro bandi.

Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia,

l’assessore regionale alle Finanze ha sottolineato come

l’iniziativa Fabbricando rappresenti un risultato importante

sotto molteplici aspetti: ? un laboratorio di idee che forma le

figure professionali che andranno a costruire il futuro

produttivo della regione, anche oltre i suoi confini; ? inoltre

un elemento di collegamento, un ponte fondamentale, virtuoso, tra

l’attivit? di formazione fin dalla tenerissima et? per poi

raggiungere i livelli pi? alti di specializzazione.

Il concorso ha l’obiettivo di favorire l’orientamento di bambini

e bambine, e di accelerare quello dei giovani, verso le

discipline science, technology, engineering e mathematics (Stem).

Lo scopo ? di fornire ai ragazzi la possibilit? di scoprire da

vicino le realt? produttive del loro territorio, rafforzando cos?

il legame tra scuola e impresa, presentando progetti innovativi e

inclusivi in campo ambientale, energetico, digitale,

dell’automazione industriale e della comunicazione.

L’assessore ha ricordato che non c’? miglior modo per imparare di

quello di cimentarsi operativamente, sul campo, con un confronto

concreto con il settore produttivo: in tal senso l’opportunit?

che offre Fabbricando ? davvero importante per far comprendere ai

pi? giovani quali sono le basi dalle quali partire per costruire

il proprio percorso, la propria carriera nel mondo del lavoro, e

quindi per realizzarsi professionalmente e nella propria vita.

Per l’esponente dell’Esecutivo regionale, ancora, questo concorso

nasce dalla lungimiranza della Danieli: invoglia e sprona i

giovani, porta le imprese a investire su nuovi progetti e sulla

grande forza e freschezza creativa delle nuove generazioni. Un

esempio importante al quale l’Amministrazione regionale guarda

con ammirazione, favorendo con i propri progetti le iniziative

formative dell’alternanza scuola-lavoro.

L’assessore alle Finanze ha infine ricordato come la formula di

Fabbricando ha alla sua base elementi e ingredienti vincenti per

poter costruire una societ? sempre pi? all’avanguardia delle

sfide del futuro.

