(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Suviana: Cattaneo a Orlando: ideologia e strumentalizzazioni. Perché da ministro non ha cambiato codice appalti?

“Stupiscono le osservazioni del collega deputato del Pd Andrea Orlando sul codice degli appalti. Secondo Orlando, che peraltro è ex ministro del Lavoro, uno dei problemi che emergono dalla tragedia di Suviana è l’utilizzo degli appalti e dei subappalti. Fa quantomeno sorridere che l’ex ministro si lamenti: perché non si è adoperato per cambiare il codice degli appalti quando era al governo? Ricordiamo bene che era proprio nel periodo in cui è stato mandato il subappalto. Dalla visione del video che ha postato sui social, sorge poi spontanea una seconda domanda: appaltare ad aziende specializzate come ABB, che conta 50 mila dipendenti o Siemens che ne ha 90 mila, è un errore? O addirittura può essere considerato un reato? E per quale motivo? I subappalti in misura controllata e circoscritta fanno lavorare le nostre piccole medie imprese, che rappresentano il 90% del tessuto produttivo italiano. Sarà forse perché Orlando, da buon esponente di una sinistra troppo ideologica, vorrebbe solo lo Stato, senza libero mercato, imprese, sviluppo”.

Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito.

