(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Municipio III, Quattromani, Battisti, Bevilacqua: “Il Municipio III conferma la sua vocazione artistica dedicando uno dei suoi spazi a Franco Lechner, detto Bombolo”

“Siamo soddisfatti e orgogliosi per l’approvazione – all’unanimità dell’Aula Consiliare – della nostra richiesta di intitolare uno spazio del nostro Municipio al caratterista Franco Lechner, più noto come Bombolo. Anche l’anno passato il Consiglio ha votato l’intitolazione di aree pubbliche a Franco Califano e ad Alessandro De Santis, più conosciuto come Lillo di Johnny Stecchino. A conferma della vocazione del territorio del III Municipio a ricordare ed onorare così alcuni suoi concittadini, in ragione del loro impegno artistico e della loro ‘romanità’.”

Lo dichiarano i consiglieri M5S Dario Quattromani e Marina Battisti e il consigliere del Gruppo Misto Fabrizio Bevilacqua del Municipio Roma III

