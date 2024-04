IL COMUNE COMUNICA – lunedì la presentazione di iBari: un modello innovativo di valorizzazione del patrimonio culturale sviluppato su Teatro Petruzzelli ed ex Mercato del pesce

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DI IBARI

UN MODELLO INNOVATIVO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

SVILUPPATO SU TEATRO PETRUZZELLI ED EX MERCATO DEL PESCE

In occasione della Giornata mondiale dell’arte, lunedì 15 aprile, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessora alle Culture Ines Pierucci interverrà alla presentazione del progetto iBari, realizzato nell’ambito del bando regionale Innolabs, in partnership con il Comune di Bari, da un consorzio di imprese composto dalla capofila THESIS S.r.l., dalla spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.A.BI.MUS. S.r.l. e da Quorum Italia S.r.l., con il supporto scientifico del dipartimento Ricerca e Innovazione umanistica di UNIBA.

Si tratta di un modello innovativo in grado di raccontare la storia e riprodurre l’architettura originale di monumenti e luoghi simbolo da un punto di vista culturale in una dimensione digitale. Per la città di Bari sono stati presi in considerazione due contenitori culturali: il Teatro Petruzzelli, rigenerato in una suggestiva ed emozionante realtà virtuale, fin nei minimi dettagli architettonici, così come si presentava al momento dell’inaugurazione, e l’ex Mercato del Pesce, secondo una ricostruzione delle tre principali fasi del suo ciclo di vita in una innovativa realtà mista fruibile on site e in movimento tramite una app scaricabile su dispositivi mobili.

Entrambe le esperienze sono state realizzate con accuratezza attraverso l’utilizzo di fonti storiche originali: planimetrie, fotografie, cartoline, libri, documenti, incisioni, locandine, etc., che sono state digitalizzate presso i laboratori delle imprese per creare le soluzioni

interattive.

A presentare iBari saranno Giuseppe Cornacchia per THESIS S.r.l., Nicola Barbuti per D.A.BI.MUS. S.r.l. e Pietro Bello, presidente del club Unesco di Bari.