Garantire equità nelle decisioni di esclusione nelle associazioni: Il caso del Grande Oriente d’Italia (GOI)

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Nel mondo delle associazioni, l’esclusione di un membro rappresenta un atto di estrema importanza e deve essere sostenuto da validi motivi e procedure corrette. La legge civile italiana fornisce un quadro chiaro su come affrontare tali situazioni, come evidenziato da un recente caso che coinvolge il Grande Oriente d’Italia (GOI).

L’articolo 23 del codice civile italiano stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto di un’associazione possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente o di qualunque associato. Questo principio si applica non solo alle decisioni prese dall’assemblea degli associati ma anche a quelle adottate dagli altri organi previsti dallo statuto dell’associazione.

Nella situazione riguardante il GOI, un’associazione non riconosciuta giuridicamente, è fondamentale applicare le disposizioni pertinenti del codice civile. Pur non avendo riconoscimento legale, associazioni come il GOI sono soggette alle medesime norme delle associazioni legalmente riconosciute, con alcune eccezioni dovute alla loro particolare struttura e organizzazione.

L’articolo 24 del codice civile stabilisce che l’esclusione di un membro può avvenire solo per gravi motivi, e l’associato ha il diritto di appellarsi all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione di esclusione. Questa norma si applica principalmente alle decisioni prese dall’assemblea, ma potrebbe coinvolgere anche altri organi dell’associazione.

La giurisprudenza stabilisce che il giudice ha il potere di verificare sia la correttezza procedurale che la legittimità sostanziale delle decisioni di esclusione. La gravità dei motivi per l’esclusione è un concetto relativo, e il giudice valuta se sussistono le condizioni legali e statutarie per procedere con l’esclusione. Se l’atto costitutivo dell’associazione specifica i motivi per l’esclusione, il giudice verifica solamente se tali motivi sono stati rispettati. In mancanza di indicazioni specifiche, il giudice valuta la gravità dei comportamenti dell’associato e la proporzionalità della sanzione.

In conclusione, nel contesto delle associazioni, l’esclusione di un membro richiede un’attenta valutazione dei motivi e un rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dagli statuti. Il caso del Grande Oriente d’Italia (GOI) evidenzia l’importanza di garantire equità e trasparenza in queste decisioni, rispettando i diritti degli associati e assicurando che le misure punitive siano proporzionate e legalmente fondate.