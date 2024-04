Cs e foto Martina incontra Giovanni Impastato 16 aprile

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Martedì 16 aprile alle ore 18,00 a Palazzo Ducale “Martina incontra Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, martire civile, simbolo della lotta alla mafia.

Giovanni Impastato è un testimone del conflitto fra mafia e antimafia vissuto all’interno delle mura domestiche e della battaglia nel nome della legalità e della verità costata la vita a suo fratello Peppino, giovane giornalista, ucciso di botte e fatto saltare in aria il 9 maggio 1978 dalla mafia che tentò di farlo passare per terrorista.

La storia di Peppino Impastato è una delle più note e significative tra quelle riguardanti le vittime delle mafie, anche per la risonanza avuta dalle successive indagini e dal processo che solo dopo 24 anni ha riconosciuto nel boss Tano Badalamenti il mandante dell’omicidio. Al processo e alla sentenza si è arrivati grazie all’impegno infaticabile della famiglia Impastato, in particolare della madre Felicia e del fratello Giovanni. L’impegno oggi continua con “Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato”, l’associazione di Cinisi (paese in provincia di Palermo) che continua il lavoro di Peppino Impastato, avamposto di legalità e di cultura antimafiosa.

L’incontro è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Aps Legalitria.

Interverranno per i saluti istituzionali del Sindaco Gianfranco Palmisano, dell’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo e del Vicepresidente del Consiglio Comunale Angelita Salamina. Modererà l’incontro il giornalista Antonello Pentassuglia di Aps Legalitria/Themis Festival.

“E’ un incontro di forte significato sociale, culturale e formativo con una personalità di grande rilevanza nella lotta alla mafia. Inoltre – sottolinea l’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo – è una delle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale per diffondere la cultura della legalità soprattutto nelle giovani generazioni che segue, per citare le principali, l’incontro col procuratore Nicola Gratteri, il patrocinio e gli incontri con le scuole sul beato Pino Puglisi in occasione del pellegrinaggio delle reliquie a Martina”.

“Come Amministrazione Comunale, in attuazione degli indirizzi di governo – spiega il Vicepresidente del Consiglio Angelita Salamina – condividiamo diverse iniziative dedicate alla legalità, come incontri e presentazioni di libri, rivolte soprattutto ai più giovani ma coinvolgendo tutti i cittadini. In considerazione della presenza di Giovanni Impastato in Valle d’Itria come ospite del Themis Festival, abbiamo voluto cogliere questa occasione per invitarlo ad un incontro al quale auspico una significativa partecipazione soprattutto degli studenti”.

