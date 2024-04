(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

12 aprile 2024

A maggio “Riempiamo le vetrine della città”

Iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità, Progetto Donna e IISS “Luigi Russo”

Sensibilizzare e valorizzare il tema della parità di genere attraverso la partecipazione attiva dei giovani. Con questo obiettivo l’Assessora alle Pari Opportunità Antonella Fiume in collaborazione con l’Associazione Progetto Donna e l’IISS “Luigi Russo” di Monopoli lancia il progetto “Riempiamo le vetrine della città”.

Gli studenti dell’IISS “Luigi Russo” realizzeranno delle opere (quadri, sculture, disegni, fotografie) sul il tema delle differenze di sesso, genere, di etnia e di religione che nel corso del mese di maggio saranno esposte nelle vetrine dei negozi del centro che aderiranno all’iniziativa.

Sul sito del Comune di Monopoli è stato pubblicato il bando rivolto agli esercizi commerciali che intendono partecipare. Le domande devono essere presentate entro le 23.59 del 21 aprile 2024. L’ufficio Servizi Sociali del Comune esaminerà le domande pervenute e predisporrà un elenco, in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine cronologico di arrivo che verrà poi trasmesso all’associazione Progetto Donna che si occuperà di concordare le modalità operative per l’allestimento delle vetrine.

A partire dal mese di maggio verrà così realizzato un percorso tra gli esercizi commerciali aderenti e nel successivo mese di giugno le opere saranno esposte nel l’aula magna dell’IISS “Luigi Russo”. Per le tre opere più meritevoli, valutate da una commissione, è previsto un premio consistente in buono da spendere in libreria.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, de l Sindaco di Monopoli Angelo Annese, dell’Assessora alle Pari Opportunità Antonella Fiume, del la presidente dell’Associazione Progetto Donna Rita Sarinelli, del dirigente scolastico dell’IISS “Luigi Russo” di Monopoli, Adolfo Marciano e del dirigente dell’A.o V Servizi Sociali del Comune di Monopolio dott. Lorenzo Calabrese.