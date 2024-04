(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA N. 14 del 2024

*Oggetto: Carenza di personale all’hospice “La Casa di Lara” di Salerno: la

denuncia della Fials provinciale *

La Fials Salerno lancia un forte appello per affrontare l’emergenza

sanitaria che sta mettendo in pericolo l’assistenza presso l’hospice “La

Casa di Lara” nel Distretto 66 di Salerno.

Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, è stato chiaro

sulla vicenda: “La situazione attuale presso l’hospice “La Casa di Lara”

richiede un intervento immediato. La grave carenza di personale

infermieristico sta compromettendo seriamente la qualità dell’assistenza

fornita ai pazienti terminali”, ha detto.

L’hospice “La Casa di Lara” si trova ad affrontare sfide quotidiane a causa

della mancanza di personale infermieristico, che rende difficile la

pianificazione dei turni e mette a rischio la sicurezza dei pazienti e del

personale. “I lavoratori sanitari sono costantemente sottoposti a stress

fisico e mentale a causa della mancanza di supporto. Questa situazione non

può essere ignorata e richiede azioni immediate”.

La Fials salernitana, dunque, esorta la direzione dell’Asl Salerno, che

gestisce “La Casa di Lara”, a prendere provvedimenti urgenti per affrontare

questa emergenza e garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti

terminali e alle loro famiglie. “Chiediamo alla direzione di agire senza

indugi per proteggere i diritti e la salute dei lavoratori e degli utenti

dell’hospice”, ha concluso Lopopolo.

