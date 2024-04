(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Camera dei deputati, da famiglia Cozzoli donazione di 1.500 volumi, 50 metri lineari di nuovi testi. I ringraziamenti del Presidente Fontana: “Iniziativa di alto valore civico”. Casini: “Invito a proseguire l’opera intrapresa”. Parisi: “Saverio offrì la propria giovinezza all’Italia che nasceva”

Il patrimonio librario della Camera dei deputati si arricchisce ulteriormente

grazie alla donazione della biblioteca ‘Mario Saverio e Gilda Cozzoli’, composta da 1.500 nuovi libri, per circa cinquanta metri lineari di testi, conservati in una scaffalatura dedicata – e accessibile al pubblico – al secondo piano di palazzo San Macuto. “La Camera dei deputati – ha detto il Presidente Lorenzo Fontana oggi alla presentazione in sala del Refettorio – è onorata e felice di questo arricchimento. Ho particolarmente apprezzato questa iniziativa di alto valore civico. Grazie alla volontà dei fratelli Cozzoli è infatti oggi possibile condividere, da parte di tutti, un importante patrimonio culturale, attraverso la biblioteca parlamentare”, ha evidenziato Fontana ricordando i “profondi valori cristiani che hanno ispirato l’azione di Mario Saverio Cozzoli in ambito politico, nell’associazionismo cattolico e nel settore bancario”. Vito Cozzoli – il figlio – ha espresso “sincera gratitudine per l’ospitalità concessa”, “la scelta di donare la collezione dei libri di famiglia è stata – ha spiegato – spontanea e naturale. I nostri genitori hanno sempre amato la Camera, con affetto e rispetto”.

“Nel ricordo di Mario questa donazione invita a proseguire l’ opera di ricerca da lui intrapresa, un’opera fondamentale soprattutto per i giovani”, ha sottolineato in un videomessaggio il Senatore Pier Ferdinando Casini, ex Presidente della Camera, mentre l’ex Ministro Arturo Parisi, ricordando, in particolare, l’impegno di Mario Saverio Cozzoli nella Gioventù italiana di Azione Cattolica e nel Csi, ha detto: “Saverio rappresentò la leva che entrò di slancio nella Repubblica, nel 1946 aveva 18 anni. Quella generazione offrì la propria giovinezza all’ Italia che nasceva e lui fu l’ espressione più compiuta di questa generazione”. Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il testo dedicato proprio alla biblioteca “Mario Saverio e Gilda Cozzoli”, che raccoglie i contributi istituzionali e la presentazione del patrimonio, a cura di Paolo Massa, Bibliotecario della Camera dei deputati.