IL COMUNE COMUNICA – in pubblicazione l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti pubblici e del terzo settore per la realizzazione dei PUC on il coinvolgimento dei beneficiari di ADI e SFL

Il settore Innovazione sociale del Comune di Bari rende noto che è in pubblicazione da questa mattina sul sito istituzionale del Comune, a questo link, il nuovo avviso per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione dei PUC – Progetti Utili alla Collettività, col coinvolgimento dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto formazione lavoro (SFL).

Destinato a enti pubblici ed enti del terzo settore, questo avviso dell’amministrazione comunale intende promuovere i PUC non solo come strumento di attivazione dei beneficiari delle nuove misure di contrasto alla povertà, ADI ed SFL, ma anche come occasione di crescita e qualificazione delle comunità territoriali.

Nell’ambito del Patto di inclusione sociale con le equipe multidisciplinari territoriali e del Patto di servizio con il Centro per l’impiego, gli attuali beneficiari ADI – SFL sono tenuti a svolgere i PUC in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali.

La pubblicazione dell’avviso avviene al termine di un significativo percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione del terzo settore e rappresenta l’evoluzione del primo Catalogo PUC del Comune di Bari, composto da 135 progetti PUC.

“Auspico che anche questa seconda edizione dei PUC – dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche del lavoro Eugenio Di Sciascio – possa riproporre e ampliare la platea di enti pubblici e del terzo settore che hanno ospitato nelle loro organizzazioni circa 1.000 persone che hanno usufruito del Reddito di Cittadinanza, consentendo ai beneficiari delle nuove misure di contrasto alla povertà e inclusione sociale di partecipare a concreti percorsi di inclusione socio-lavorativa”.

L’avviso è stato pubblicato nella sezione “Altri Avvisi” del portale istituzionale del Comune di Bari: si ricorda che è attivo il servizio di assistenza tecnica a supporto degli enti coinvolti per la predisposizione dei PUC da presentare in risposta al relativo avviso.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.

Indirizzo: via Scipione Crisanzio 183 (70123 Bari) – ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione – settore Innovazione sociale.L’avviso, a sportello, scadrà il 15 marzo 2026: decorsi i 15 giorni di pubblicazione l’avviso e gli allegati saranno disponibili nell’area tematica “lavoro ed orientamento” del portale comunale.