(ARC) Giro d’Italia: Roberti, Mortegliano-Sappada tappa ricca di significato

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Forni Avoltri, 10 apr – “Il Giro d’Italia ha un nome la cui

importanza non ha bisogno di spiegazioni: ? storia, sport,

identit?, tradizione e in particolare per il Friuli Venezia

Giulia ? una manifestazione di rilevanza unica. Abbiamo ancora

negli occhi le immagini della tappa dello scorso anno in cima al

Lussari, con la straordinaria visibilit? che ? riuscita a dare al

nostro territorio. Oggi presentiamo un’altra tappa significativa,

che va a inserirsi nel finale della competizione 2024 e potr?

essere determinante per stabilire la maglia rosa definitiva, il

tutto in una cornice paesaggistica meravigliosa. Altamente

simbolica ? poi la partenza nel Comune di Mortegliano,

pesantemente colpito dal maltempo la scorsa estate, cos? come

l’arrivo a Sappada, dove nasce il fiume Piave, proprio nella

giornata del 24 maggio”.

Sono le parole dell’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti, che questa sera a Forni Avoltri ha portato il

saluto della Giunta e del governatore Fedriga alla presentazione

della tappa Mortegliano-Sappada del giro d’Italia 2024. L’evento

si ? svolto al Bella Italia Village in localit? Piani di Luzza

con una nutrita presenza di autorit?, tra cui il presidente del

Consiglio regionale Mauro Bordin, i sindaci Mauro Piller Hoffer

(Sappada) e Roberto Zuliani (Mortegliano), il presidente del

Comitato di tappa Paolo Urbani e la famiglia di Enzo Cainero.

Roberti ha voluto ringraziare Paolo Urbani, per “aver raccolto il

testimone di Enzo Cainero portando avanti il legame ormai

ultraventennale tra la nostra regione e il Giro d’Italia”, le

istituzioni che “assieme alla Regione collaborano per la riuscita

dell’evento” e i volontari che “si impegnano a supporto

dell’organizzazione, garantendo al numeroso pubblico atteso di

vivere una giornata di festa in serenit?”.