CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI MERCOLEDì 10 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024

AULA

📌Ore 9.30 e 16.15 mozioni tassazione emissioni carbonio, mozioni politiche del lavoro, esame relazione giunta domande di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, pdl partecipazione popolare ad azioni società sportive

📌11 Commemorazione strage Suviana

📌15 Question time

📌16.15 (Alla ripresa commemorazione disastro Moby Prince)

PRESIDENTE

📌11 Piazza del Popolo. Partecipazione alla Cerimonia nazionale per il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia

GIUNTE

📌8.30_Giunta autorizzazioni_Elezione di un segretario

📌14_Giunta Regolamento_Esame dell’ipotesi di modifica del Regolamento presentata il 24 gennaio 2024

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione di rappresentanti di SOGEI

📌8.30_Ciclo rifiuti_ Audizione del Comandante del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, Gen. D. Fernando Nazzaro

📌9_Esteri e Difesa Camera e Senato_Audizione di Stefano Gatti Direttore generale cooperazione allo sviluppo del MAE sulle missioni internazionali in corso

📌14.15_Affari costituzionali_Audizioni Ex Presidenti Corte costituzionale Flick e De Siervo su Automomia differenziata

📌14.40_Ambiente_ sindaco comune Arbus, Paolo Salis su bonifica aree minerarie dismesse di Montevecchio Ponente

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione libro “La Destra verso il futuro”. Tommaso Foti

📌11.30 Volontaria Giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci. Marta Schifone

📌13 Nuovi ingressi in Azione. Matteo Richetti

📌14.30 Presentazione documentario. Emiliano Fossi

📌16 Associazione Musicale Lucchese. Giorgio Mulè

📌19 Rafforzare la difesa civica: un dialogo con il mondo della comunicazione e della politica. Alessia Ambrosi

EVENTI

📌12. Sala del Refettorio. Presentazione del libro “Vent’anni di civiltà. Riflessioni sull’Amministrazione di sostegno” di Mario Mantovani (On. Foti). Partecipa Senatore Marcello Pera.

📌15.30 Sala del Refettorio. Convegno. “L’impatto ambientale sulla fertilità maschile in Italia. I dati di biomonitoraggio umano: quali rischi, quali rimedi” (L’Altritalia Ambiente)

📌17.30 Sala Matteotti. Convegno. “Progetto europeo Safe Stadium. Implementazione delle buone pratiche per la protezione degli spazi pubblici attraverso lo sviluppo del sistema integrato di protezione CBRN per gli impianti sportivi”. Partecipa Questore Filippo Scerra. Diretta webtv