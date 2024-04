(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

8 aprile 2024

I grandi maestri del Novecento in mostra al Castello Carlo V

Dall’11 aprile al 25 agosto 2024. Anteprima alla stampa mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 17

Dall’11 aprile al 25 agosto 2024 il Castello di Monopoli propone un nuovo interessante appuntamento con i maestri internazionali del Novecento, ospitando un’affascinante mostra collettiva sul Surrealismo, il sogno e l’inconscio.

L’esposizione comprende opere grafiche originali su carta (in prevalenza litografie, acqueforti, acquetinte), di alcuni importanti maestri che hanno fatto parte – in vario modo e in vari momenti storici – del Surrealismo, il movimento d’avanguardia guidato da André Breton da partire dal 1924, quindi esattamente cent’anni fa. Tra gli artisti surrealisti presenti in mostra: Hans Bellmer, Salvador Dalì, Max Ernst, Leonor Fini, Wifredo Lam, René Magritte, André Masson, Sebastian Matta e Joan Miró.

Alle ore 17 di mercoledì 10 aprile 2024 ci sarà una presentazione in anteprima alla stampa alla quale parteciperanno il sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’assessore alla Cultura Rosanna Perricci, il consigliere regionale con delega all’Urbanistica Stefano Lacatena, il dirigente dell’A.O. Affari Generali e Sviluppo Locale dott. Pietro D’Amico e Lorenzo Madaro, docente di Storia dell’arte contemporanea, Accademia di belle arti di Brera (Milano) .