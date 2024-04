(ARC) Turismo: Roberti, puntare all’eccellenza e preservare territorio

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 08 aprile 2024 Trieste, 8 apr – “Puntiamo sulla qualit?, sull’eccellenza che

la nostra regione pu? offrire guardando ad un turismo di nicchia

e senza snaturare il territorio. In questo momento godiamo di una

particolare attenzione mediatica grazie alla capacit? di attrare

in regione eventi prestigiosi che sono una vetrina per il Friuli

Venezia Giulia”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali,

Pierpaolo Roberti, in occasione di Tourism Matching l’evento

organizzato dal Gal Carso-Las Kras, in collaborazione con Ora

Krasa in Brkinov e Promoturismo FVG, al Savoia Excelsior Palace

di Trieste, per offrire un’ opportunit? di formazione dedicata

agli operatori del turismo transfrontalieri.

Tourism Matching ? un ponte di incontro fra tutti coloro che

lavorano nell’accoglienza e nell’enogastronomia, con l’obiettivo

di approfondire cosa offre il Carso creando ponti tra il confine

italiano e sloveno, tra il Carso e Trieste.

Roberti, nel portare il saluto del governatore Fedriga e

dell’assessore regionale al Turismo Sergio Bini, ha ricordato

alcuni numeri del comparto turistico in crescita “che vedono nel

2023 oltre 500mila turisti transitati con navi da crociera,

registrando inoltre incrementi su tutti i poli turistici”.

Collegandosi poi alle riflessioni di David Pizziga, presidente

Gal Carso-Las Kras, sugli effetti negativi generati

dall’incremento dell’afflusso turistico in termini di problemi di

parcheggio e aumento degli affitti e del valore degli immobili

che costringono i giovani a cercare casa altrove, Roberti ha

evidenziato come “il tema ? al centro del dibattito, ma noi

dobbiamo lavorare per selezionare un turismo di nicchia che non

snaturi il nostro territorio”.

Presenti, fra gli altri, David Pizziga presidente Gal Carso – Las

Kras, Edi Fabjan, responsabile progetto Kras-CarsoII, e Nicola

Revelant, area cultura di Promoturismo.

