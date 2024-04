(ARC) Sport: Roberti, con concertazione diamo attenzione al territorio

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

Inaugurato oggi campo di calcio a 7 a Muggia

Muggia, 8 apr – “Con questa inaugurazione consegniamo alla

comunit? un’opera nuova: il campo di calcio a 7 finanziato

interamente dall’Amministrazione comunale di Muggia che si

inserisce all’interno degli altri interventi a favore del

complesso sportivo con fondi regionali gi? concessi pari a 1mln e

370 mila euro”.

Lo ha riferito l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti, intervenuto al taglio del nastro del campo di

calcio a 7 a Muggia che oggi ha ottenuto direttamente dal

presidente della Figc regionale Ermes Canciani l’omologazione ed

? stato benedetto da don Andrea Destradi alla presenza, fra gli

altri, il sindaco di Muggia, Paolo Polidori.

Per l’adeguamento delle strutture dell’intero complesso sportivo,

una prima parte delle risorse regionali ? sono stati messi a

disposizione nel triennio 2019-2021 con 200 mila euro, a cui ha

fatto seguito nel 2020-2022 lo stanziamento di 400 mila euro per

il rifacimento della palazzina spogliatoi e servizi e ulteriori

fondi regionali, pari a 770mila euro, nel 2023-2025 destinati al

rifacimento della pista di atletica.

“Sono risorse stanziate attraverso la linea contributiva delle

concertazioni in dialogo con le amministrazioni comunali per

valutare quali interventi finanziare. Oltre il 30% dei fondi

riservati ? rivolto alle strutture sportive” ha detto Roberti

ricordando come “attraverso l’importante strumento della

concertazione, ascoltando la voce degli amministratori

municipali, negli ultimi 5 anni abbiamo destinato oltre mezzo

miliardo di euro al territorio con l’obiettivo di far crescere le

nostre comunit?”.

Dopo il taglio del nastro si ? svolta una partita con i bambini e

una sfida ai rigori che ha coinvolto la Giunta comunale e i

dirigenti del Muggia 20202 e dello Zaule Rabuiese.

