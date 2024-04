Appello di Safina (PD) al Governo regionale per la realizzazione dei porti di Castellammare e Bonagia

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 08 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Porti di Castellammare e Bonagia, Safina (PD): “Il governo faccia in fretta per non

perdere i fondi FSC”

L’appello del deputato trapanese al governatore Schifani e la sua Giunta

Trapani, 8 aprile 2024 – “Il governo regionale deve immediatamente attivarsi per inserire i porti di

Castellammare e Valderice/Bonagia tra i finanziamenti previsti dai Fondi di sviluppo e coesione,

altrimenti rischieremo di perdere l’ulteriore occasione per lo sviluppo ed il rilancio economico e

turistico della nostra provincia”.

E’ un vero e proprio appello ad una corsa contro il tempo quello che il deputato trapanese del PD

Dario Safina lancia al governo Schifani, per salvare due delle opere portuali più importanti del

territorio trapanese e di cui si parla ormai da decenni.

E carte alla mano, va nel dettaglio l’onorevole Safina, spiegando passo dopo passo lo stato dell’arte

dei due progetti e individuando le possibili soluzioni.

“Per quanto concerne il porto di Castellammare – spiega Safina – è stato fatto un bando per un

appalto integrato ed è stato firmato il contratto ma i lavori non sono ancora partiti a causa di

ritardi da parte dell’impresa aggiudicataria. L’importo stimato dei lavori, infatti, è di circa 10 milioni

di euro ma in realtà, da un’analisi delle carte che ho condotto con gli uffici competenti, emerge che

per completare tutte le opere necessarie, e cioè il completamento dell’ultima parte del pennello e il

rinforzo della difesa a mare della parte di banchina già ripristinata, sono necessari almeno 15

milioni di euro. E’ dunque necessario che il governo regionale si adoperi immediatamente intanto

per far partire i lavori e poi per individuare le ulteriori risorse necessarie nell’ambito dei Fondi di

Sviluppo e Coesione, visto il ruolo strategico che questa struttura può rappresentare, non solo dal

punto di vista diportistico ma anche e soprattutto commerciale”.

Altra opera portuale significativa, per la parte nord della provincia di Trapani, è il porticciolo

turistico di Valderice/Bonagia, anche alla luce delle trasformazioni che subirà il porto di Trapani.

“Qui – continua l’onorevole Safina – la situazione è particolarmente complessa, non solo perché i 31

milioni di spesa previsti non basteranno alla luce dell’aggiornamento dei prezzi che dovrà essere

effettuato, ma anche perché i 265 mila euro previsti dall’articolo 22, comma 24, della legge

regionale n.25 del 21 novembre 2023, indispensabili per l’adeguamento del progetto e per gli studi

di settore necessari per la valutazione ambientale VIA/VAS da parte del Ministero dell’Ambiente,

per un inconcepibile errore non sono stati assegnati al dipartimento che li aveva richiesti e dunque

non sono disponibili in bilancio. Il rischio, anche qui, è che a causa di tutti i ritardi accumulati, non si

riesca ad accedere ai Fondi di sviluppo e coesione, rendendo vano ogni sforzo finora fatto per la

costruzione di questa importante opera portuale”.

“Al di là di quanto sostenuto dall’amministrazione valdericina, infatti, – spiega ancora Safina – la

situazione appare purtroppo completamente diversa. Va ricordato che, di fatto, la famosa delibera

di giunta regionale dell’allora governo Musumeci, a cui spesso gli amministratori locali fanno

riferimento, non prevede alcun obbligo per la Giunta Schifani di destinare le risorse dei Fondi di

sviluppo e coesione per il porto di Bonagia”.

“Da qui il mio appello al Presidente della Regione e alla sua giunta – conclude il deputato

trapanese – affinché intanto si stanzino immediatamente i 265 mila euro per l’adeguamento della

progettazione e per gli studi di settore indispensabili per le valutazioni ambientali necessari e

rendere l’opera cantierabile nel più breve tempo possibile. E poi l’impegno ad assegnare una parte

dei 130 milioni di fondi FSC destinati alle opere portuali della Sicilia per la realizzazione del porto di

Castellammare e del porticciolo turistico di Valderice/Bonagia”.