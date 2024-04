(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Palermo, 04 aprile 2024

PALERMO, NUOVO BLITZ ANTIDROGA

195 PIANTE E 20 CHILI DI DROGA SEQUESTRATI

12 ARRESTI

Nuovo blitz antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, dopo l’operazione della

scorsa settimana che aveva portato al sequestro per oltre 25 chilogrammi di stupefacente e 6 arresti,

altre 12 persone sono finite in manette con un cospicuo sequestro di quasi 200 piante e 20 chili di

droga.

La Compagnia di Piazza Verdi, ha arrestato 3 persone tutte ritenute responsabili di detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti.

A Ciaculli, i militari hanno effettuato una perquisizione a casa di un 32enne, del luogo, già noto alle

forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, rinvenendo una piantagione con 25 piante circa

di cannabis e quasi 10 kg di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione,

corredata di lampade e di un sistema di aereazione ed irrigazione era abusivamente collegata alla

rete elettrica. Per il giovane è scattato l’arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti

e furto aggravato di corrente elettrica.

Nei pressi della Stazione Centrale, con l’intervento di un’unità cinofila del Nucleo di Palermo

Villagrazia, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne palermitano trovato in possesso di oltre 50

grammi di hashish, inoltre durante la perquisizione nei vani comuni del suo condominio, in un

locale sottoscala, sono stati recuperati oltre 5 chili di “fumo”.

Un altro 22enne palermitano, allo “Sperone”, è stato arrestato perché trovato di notte per strada con

numerose dosi di crack, cocaina e hashish oltre a circa 160 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella chiesa sconsacrata di San Nicolò da Tolentino, in via del Bosco nella zona di Ballarò, i

Carabinieri hanno individuato una serra indoor di Cannabis con circa 70 piante alte oltre un metro.

Un rudimentale sistema di irrigazione, illuminazione e aereazione era collegato abusivamente alla

rete elettrica comunale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, in tre diverse situazioni, hanno arrestato 6

persone, tutte palermitane e già note alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di

sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari hanno effettuato un controllo presso l’abitazione, nel quartiere “ZEN 2”, di

un arrestato domiciliare 36enne, trovandolo in compagnia di altre tre persone in un’area di

pertinenza della casa. Alla vista dei militari, i quattro hanno tentato di darsi alla fuga, ma il pronto

intervento dei Carabinieri ha permesso di fermarli ed identificarli, accertando nel punto dove si

trovavano la presenza di una coltivazione indoor di 100 piante di cannabis, alte circa 70 cm, e 9 kg

di marijuana essiccata e pronta per l’introduzione nel mercato clandestino. Anche in questo caso, la

piantagione era collegata abusivamente alla rete elettrica. I quattro indagati sono stati tratti in

arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e furto

aggravato di corrente elettrica.

Ancora il Nucleo Radiomobile ha arrestato per strada due pusher, uno palermitano 20enne è stato

colto in flagranza di reato allo Sperone mentre cedeva droga ad un coetaneo, e un altro 34enne, di

origine tunisina, nei vicoli del mercato di Ballarò. Entrambi erano in possesso di diverse dosi di

cocaina e hashish e di oltre 300 euro ritenuti di illecita provenienza.

La Compagnia di Palermo San Lorenzo, ha effettuato numerose perquisizioni e arrestato 3 persone

tutte ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle

operazioni, in un’abitazione nei pressi di via montepellegrino i militari hanno arrestato due fratelli

di 19 e 24 anni, recuperando quasi 100 grammi tra hashish e marijuana e circa 9000 euro in

banconote di piccolo taglio ritenute il frutto dell’attività di spaccio.