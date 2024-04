(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 3 aprile 2024

Delegazione di Camera e Senato a Parigi

Una delegazione di Deputati e Senatori della sezione Italia-Francia dell’Unione

Interparlamentare sarà domani a Parigi, ospite delle omologhe sezioni francesi

dell’Assemblèe Nationale e del Senato.

La delegazione guidata dall’on. Piero Fassino, presidente della sezione italiana, sarà

composta dagli onn. Calovini, Candiani, Gribaudo, Madia, Manes, Onori, Pella e

dalla Sen. Malpezzi.

Nella prima mattinata di domani la delegazione italiana sarà ricevuta dal Ministro per

gli Affari europei Jean-Noel Barrot. Seguirà una sessione di lavoro con il Presidente

Marcangeli e i Deputati dell’Assemblèe Nationale, con i quali si discuterà di guerre

in Ucraina e Medio Oriente, politiche europee, nuova politica agricola.

Nel pomeriggio a Palais Luxemburg, sede del Senato, con il Presidente Hervè

Marseille e i Senatori si discuterà di migrazioni e di politiche per la sicurezza e la

stabilità nel Mediterraneo.

I colloqui saranno anche l’occasione per una verifica sullo stato di attuazione del

Trattato del Quirinale e sul contributo della cooperazione parlamentare.

Alle 19.00 è previsto, all’Ambasciata italiana, un incontro con la stampa.

La delegazione sarà infine ospite in serata dell’Ambasciatrice D’Alessandro.

“La missione – ha dichiarato il Presidente Fassino – si inscrive in una intensa attività

dell’Associazione di amicizia parlamentare Italia-Francia e, in coerenza con il

Trattato del Quirinale, ha come obiettivo l’individuazione di temi di cooperazione

parlamentare che contribuiscano a rinsaldare le relazioni tra Roma e Parigi in uno

scenario internazionale ed europeo particolarmente denso di sfide”

