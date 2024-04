COMUNICATO STAMPA: Oro per i bastioli Giovanni e Raffaele Cinquegrana ai campionati europei di atletica leggera nella staffetta 4x200m.

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Oro per i bastioli Giovanni e Raffaele Cinquegrana ai campionati europei di atletica leggera nella staffetta 4x200m

Oro per i bastioli Giovanni e Raffaele Cinquegrana ai campionati europei di atletica leggera nella staffetta 4x200m, il riconoscimento del Sindaco Paola Lungarotti e dell’ Assessore Filiberto Franchi a nome della città di Bastia Umbra, la loro città, dove hanno maturato esperienza come atleti della staffetta del Rione Moncioveta, una partecipazione pluridecennale. A festeggiarli era presente il Consigliere regionale Andrea Fora, il presidente di Athlon prof. Claudio Lazzari, la Presidente dell’ Ente Palio e il Capitano del Rione Moncioveta e chi e’ stato loro vicino sempre nei percorsi di allenamento e preparazione, sia nel rione che nel settore di atletica professionista. Una grande emozione per Bastia, festeggiato da tutti i presenti nei confronti degli atleti vincitori- Era presente anche Stefano Falcinelli Ottavi, di Foligno (Montefalco), terzo atleta della staffetta italiana vincitrice in Polonia, oltre al quarto atleta, modenese.